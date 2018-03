Polizei

Antiterrorübung am Frankfurter Hauptbahnhof

21.03.2018, 00:10 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Frankfurt/Main (dpa) - Bundespolizei, Feuerwehr und Beamte des Frankfurter Polizeipräsidiums haben am Abend gemeinsam eine nächtliche Großübung am Frankfurter Hauptbahnhof begonnen. In mehreren fiktiven Szenarien übten sie im nördlichen Teil des Hauptbahnhofs den Einsatz im Fall eines Terroranschlags. Im übrigen Teil des Bahnhofs ging unterdessen der normale Bahnbetrieb weiter - allerdings getrennt durch Sichtschutzwände. Mehrere Züge und S-Bahnen wurden für die Dauer der Übung, die bis zum frühen Mittwochmorgen dauern soll, auf andere Gleise verlegt.