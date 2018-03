Motorsport

Kampf um die erste Formel-1-Pole des Jahres: Hamilton ist Favorit

24.03.2018, 04:56 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Melbourne (dpa) - Titelverteidiger Lewis Hamilton und Top- Herausforderer Sebastian Vettel kämpfen heute um die erste Pole Position der Formel-1-Saison. Nach der Bestzeit im Training zum Großen Preis von Australien nimmt Mercedes-Pilot Hamilton die K.o.-Ausscheidung als Favorit in Angriff. Der viermalige Weltmeister aus Großbritannien holte bereits in den vergangenen vier Jahren den ersten Startplatz in Melbourne. Insgesamt stand Hamilton dort schon sechsmal auf Pole. Vettel schaffte es im Albert Park halb so oft auf die erste Startposition - und mit Ferrari noch nie.