Unfälle

Laster gerät in Gegenverkehr - Drei Männer sterben auf A45

25.03.2018, 12:48 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Wetzlar (dpa) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 45 in Hessen sind drei Männer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lastwagen bei Wetzlar die Mittelleitplanke durchbrochen und war auf der Gegenfahrbahn mit einem Transporter zusammengestoßen. Danach sei noch ein anderes Auto in die Unfallstelle gekracht. Zwei Männer im Transporter starben noch am Unfallort, ein 18-jähriger Beifahrer erlag in der Nacht seinen Verletzungen. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Warum er auf die Gegenfahrbahn fuhr, war zunächst unklar.