Brände

Dutzende Tote bei Feuer in russischem Einkaufszentrum

26.03.2018, 00:12 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Kemerowo (dpa) - Bei einem verheerenden Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo sind mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 40 weitere Menschen wurden schwer verletzt. Mehr als 500 Helfer bekamen das Feuer erst nach Stunden unter Kontrolle, wie der Katastrophenschutz am Morgen Ortszeit mitteilte. Es wird befürchtet, dass die Opferzahl noch steigt, denn Dutzende Menschen werden noch vermisst. Unter den Toten sind auch zahlreiche Kinder, die sich zum Zeitpunkt des Brandes in einer Spielecke aufgehalten haben sollen.