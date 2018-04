Auslieferung nicht vom Tisch

Puigdemont kann Gefängnis unter Auflagen verlassen

05.04.2018, 19:34 Uhr | dpa, df, rtr, job, AFP

Entscheidung in Schleswig-Holstein: Der ehemalige Regionalpräsident Kataloniens, Carles Puigdemont, kommt unter Auflagen frei. Die Auslieferung an Spanien ist aber noch nicht vom Tisch.

Der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont kommt zunächst unter Auflagen frei. Das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht (OLG) hat nach einer Mitteilung zwar einen Auslieferungshaftbefehl erlassen, den Vollzug aber sogleich unter Auflagen ausgesetzt. Zu den Auflagen gehört unter anderem die Zahlung einer Sicherheit in Höhe von 75.000 Euro.

Ob Puigdemont am Ende tatsächlich von Deutschland an Spanien ausgeliefert wird, muss nun die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein entscheiden. Allerdings kann der Katalane gegen eine mögliche Auslieferungsentscheidung dann Beschwerde einreichen.

Auslieferung wegen Rebellion unzulässig

Der Auslieferungshaftbefehl bezieht sich dabei nur auf den Vorwurf der Veruntreuung, nicht auf den der Rebellion. Das Gericht ist der Auffassung, dass eine Auslieferung wegen des Vorwurfs der Rebellion unzulässig ist. Begründet wird das damit, dass sein Verhalten "in der Bundesrepublik Deutschland nach hier geltendem Recht nicht strafbar" wäre. Für den Straftatbestand des Hochverrats fehle das Merkmal der „Gewalt“.

Wegen des Vorwurfs der Korruption in Form von Untreue sei hingegen eine Auslieferung an Spanien möglich. Um darüber zu entscheiden, seien jedoch weitere Informationen über die Vorgänge nötig.



Da der Vorwurf der Untreue nicht so schwer wiegt wie der der Rebellion und dadurch die Fluchtgefahr sinke, kommt der Politiker nun unter Auflagen frei. Anhaltspunkte dafür, dass Puigdemont in Spanien der Gefahr politischer Verfolgung ausgesetzt sein könnte, sind für das OLG nicht ersichtlich. Ein Antrag auf Asyl hätte also keine Aussicht auf Erfolg.

Bislang saß er formal in Festhaltegewahrsam

Puigdemont sitzt seit seiner Festnahme am 25. März auf der Autobahn A7 in Schleswig-Holstein aufgrund eines Europäischen Haftbefehls in der Justizvollzugsanstalt in Neumünster ein. Formal handelte es sich bisher um Festhaltegewahrsam, nicht aber um Abschiebehaft.

Freude im schleswig-holsteinischen Neumünster: Ein Katalane steht jubelnd mit einer Estelada, der Fahne der katalanischen Nationalisten, vor der Justizvollzugsanstalt. (Quelle: Carsten Rehder/dpa)



Die spanische Justiz wirft Puigdemont Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Mittel für das Unabhängigkeitsreferendum vor. Auf Rebellion stehen in Spanien bis zu 30 Jahre Gefängnis. Hintergrund der Geschehnisse ist das von der Zentralregierung in Madrid untersagte und vom spanischen Verfassungsgericht für verfassungswidrig eingestufte Referendum vom 1. Oktober 2017 über die Unabhängigkeit Kataloniens sowie ein anschließender Abspaltungsbeschluss der Separatisten.

Puigdemont macht auch hinter Gittern Politik

Unterdessen machte Puigdemont hinter Gittern von Neumünster aus weiter Politik. In einem auf seinem Twitter-Account veröffentlichten Brief an die Unabhängigkeitsbefürworter in der spanischen Konfliktregion sprach er sich dafür aus, Jordi Sànchez erneut als Kandidaten für die Regionalpräsidentschaft aufzustellen. Allerdings sitzt auch Sànchez wegen der Unabhängigkeitsbestrebungen in Spanien in Untersuchungshaft.

Bei einer Abstimmung im Parlament in Barcelona gab Puigdemont am Donnerstag erstmals seit seiner Flucht ins Exil nach Belgien im Herbst wieder – allerdings indirekt – seine Stimme ab. Zuvor war ihm die Übertragung seines Stimmrechts gestattet worden.