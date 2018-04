Konflikte

Syrien macht sich auf US-Angriff gefasst

13.04.2018, 19:46 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

Damaskus (dpa) - Die Drohung von US-Präsident Donald Trump mit einem Militärschlag hat in Syrien Alarmbereitschaft und in Russland harsche Reaktionen ausgelöst. Aus regierungsnahen Kreisen in Damaskus hieß es, zahlreiche staatliche und militärische Einrichtungen in der Hauptstadt seien alarmiert worden. Ein dpa-Reporter meldete, in den vergangenen Tagen habe der Verkehr deutlich abgenommen. Manche trauten sich nachts nicht mehr auf die Straße, aus Furcht vor Bombardierung. Syriens enger Partner Russland warnte die USA vor «unüberlegten Schritten».