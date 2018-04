Wirtschaft

Gewinnmitnahmen an den US-Börsen

13.04.2018, 22:54 Uhr | dpa - Deutsche Presse-Agentur GmbH, dpa

New York (dpa) - Vor dem Hintergrund von am Markt als enttäuschend eingestufter Ergebnisse aus der Bankenbranche ist den US-Börsen vor dem Wochenende die Luft ausgegangen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,50 Prozent auf 24 360 Punkte nach. Der Eurokurs trat auf der Stelle, er lag zum Börsenschluss an der Wall Street bei 1,2339 Dollar.