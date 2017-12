Willkommen 2018: Deutschland feiert ausgelassen ins neue Jahr

01.01.2018, 01:28 Uhr | dpa, AFP, df

Feuerwerk über Frankfurt am Main: Auf den großen Silvesterpartys in Deutschland blieb es bis kurz nach Mitternacht weitgehend friedlich. (Quelle: Andreas Arnold/dpa)

Millionen Menschen haben in Deutschland das neue Jahr begrüßt. Dabei war die Stimmung fast überall ausgelassen und friedlich. Aus Berlin wurden einzelne Übergriffe gemeldet.

In ganz Deutschland haben die Menschen das neue Jahr mit zahlreichen Feuerwerken und ausgelassenen Partys begrüßt. Nach Angaben der Polizei verliefen die Feiern in den großen Städten bis kurz nach Mitternacht friedlich.



Zehntausende Besucher auf Berlins Partymeile

Zur größten Silvesterparty Deutschlands waren Zehntausende ans Brandenburger Tor in Berlin gekommen. Dort unterhielten Stars wie Oli P., Conchita und die Band Höhner die Besucher. Um 0.00 Uhr erleuchtete dann ein riesiges Feuerwerk über Minuten hinweg den Nachthimmel.

Festmeile vor dem Brandenburger Tor: Zu Deutschlands größter Silvesterparty kamen Zehntausende Besucher. (Quelle: Ralf Hirschberger/dpa)



Die Feier am Brandenburger Tor sei eine "sehr friedliche Veranstaltung", sagte ein Polizeisprecher kurz nach Mitternacht. "Ganz vereinzelt" habe es dort sexuelle Übergriffe gegeben. Zwei Verdächtige seien festgenommen worden.

Rückzugsraum für Frauen

Zu der Partymeile am Brandenburger Tor zählt dieses Jahr eine speziell für Frauen eingerichtete Schutzzone, die sogenannte "Women's Safety Area". Nach Angaben von Sprecherin Marx handelt es sich um einen Bereich des Roten Kreuzes, "wo sich Frauen, die belästigt wurden, unterhalten können, durchatmen und sich hinsetzen".

Feuerwerk in Hannover: In vielen Städten wurde das neue Jahr ausgiebig begrüßt. (Quelle: Julian Stratenschulte/dpa)



Auch in Köln und Hamburg feierten die Menschen laut Polizei meist friedlich. Rund um die Landungsbrücken und den Jungfernsteig zählte die Feuerwehr in der Hansestadt Zehntausende; auch die Reeperbahn wurde zum Partyzentrum. Auf der Domplatte in Köln herrschte vor einer Konzertbühne Polizeiangaben zufolge ebenfalls eine entspannte Atmosphäre.

Hohes Polizeiaufgebot in vielen Städten

Nach den massenhaften sexuellen Übergriffen auf Frauen in der Kölner Silvesternacht vor zwei Jahren und wegen der erhöhten Terrorgefahr wurden die Sicherheitsvorkehrungen vielerorts verstärkt. So wollte die Polizei in Köln vor allem auf dem Bahnhofsvorplatz verhindern, dass sich größere Gruppen bilden. Auch in vielen anderen deutschen Städten sollte ein Polizeiaufgebot Übergriffe wie vor zwei Jahren verhindern.

Polizeibeamte vor dem Kölner Dom: Bisher verliefen die Silversterfeiern dort nach offiziellen Angaben ruhig. (Quelle: Henning Kaiser/dpa)



Schon Stunden vor den Menschen in Deutschland hatte das Jahr 2018 in vielen Teilen der Welt bereits begonnen. Zuerst war es im Pazifik um 11.00 Uhr deutscher Zeit so weit, dann begrüßte Australien mit einem spektakulären Feuerwerk in Regenbogenfarben in Sydney das neue Jahr.



Spektakuläre Show in Dubai

Deutlich ruhiger rutschten die Chinesen ins neue Jahr - denn nach dem chinesischen Mondkalender wird erst in der Nacht zum 16. Februar das neue Jahr begrüßt. Und statt mit einem riesigen Feuerwerk begrüßte das Golfemirat Dubai das neue Jahr mit einer außergewöhnlichen Lichtshow rund um den höchsten Wolkenkratzer der Welt, den Burj Khalifa.

Spektakel in Dubai: Im Golf-Emirat wurde das neue Jahr mit einer ausgefallenen Licht-Show am Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt, gefeiert. (Quelle: Jon Gambrell/AP/dpa)



Allzu dick anziehen mussten sich die Feiernden in Deutschland draußen nicht: Überall im Land war es relativ mild, der Wärmerekord wurde aber knapp verfehlt. Nach vorläufigen Auswertungen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Offenbach wurde am Silvester-Nachmittag 2017 im badischen Rheinfelden mit 16,1 Grad am Rekord nur gekratzt. 1961 war es am Silvestertag allerdings mit 17 Grad noch etwas wärmer gewesen.

Quellen:

- dpa, AFP