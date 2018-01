Seltenes Phänomen: Die Sahara ist mit Schnee bedeckt

Bis zu 40 Zentimeter Schnee in der Sahara

10.01.2018, 22:39 Uhr | law, t-online.de

Extrem selten: Schnee in der Sahara

Ungewöhnlich kaltes Wetter hat den Menschen in Algerien seltene Aussichten beschert.

Winter-Wunder in der Wüste: Überraschend war am Wochenende Schnee in der Sahara zu bestaunen. (Quelle: Reuters)