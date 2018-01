Falscher Raketenalarm versetzt Hawaii in Angst

Die Notfallbehörden auf Hawaii haben fälschlicherweise Raketenalarm ausgegeben. Einwohner sollten Schutzräume aufsuchen. "Dies ist keine Übung", hieß es in der SMS-Botschaft.



Einwohner des US-Staates im Pazifik sind am Samstag durch eine SMS der Notfallbehörden aufgeschreckt worden. "Bedrohung durch ballistische Rakete Richtung Hawaii. Sofort Schutzraum aufsuchen. Dies ist keine Übung", lautete die Nachricht, die viele aus dem Schlaf holte. Es gab panische Reaktionen.



Ein Sprecher der Katastrophenschutzbehörde sagte später, es habe sich um einen Fehlalarm gehandelt. Tatsächlich seien keine Raketen im Anflug auf die US-Inselkette im Pazifischen Ozean gewesen. Die Behörde versuche noch herauszufinden, wie es dazu kam. Dem Sender CNN zufolge hatte ein Mitarbeiter der Behörde bei einem Schichtwechsel eine falsche Taste gedrückt und damit den Alarm ausgelöst.

This was my phone when I woke up just now. I'm in Honolulu, #Hawaii and my family is on the North Shore. They were hiding in the garage. My mom and sister were crying. It was a false alarm, but betting a lot of people are shaken. @KPRC2 pic.twitter.com/m6EKxH3QqQ