12 Kamele wegen Botox von Schönheitswettbewerb in Riad ausgeschlossen

25.01.2018, 16:48 Uhr | nf, t-online.de

Bei einem Kamel-Schönheitswettbewerb in Saudi-Arabien wurden zwölf Kamele aus dem Wettkampf ausgeschlossen. Der Grund: verbotene Schönheits-Operationen.

Im saudi-arabischen Al Dhana sind zwölf Kamele von einem Schönheitswettbewerb disqualifiziert worden, weil ihre Lippen gebotoxt waren. Der Schönheitswettbewerb findet im Rahmen des König-Abdulaziz-Kamel-Festivals in Saudi-Arabien statt.

Die Schönheit der Kamele wird nach verschiedenen Kriterien bewertet: Größe, Form und die Position der Höcker, sowie volle, herunterhängende Lippen, kleine Ohren und ein großer Kopf mit einer großen Nase. Um all dies zu erreichen bekämen die Tiere einiger Züchter Botox in die Lippen, Nase und sogar den Kiefer injiziert, sagte Ali Al Mazrouei, ein Teilnehmer am Wettbewerb und Züchter, gegenüber "The National".

Kamele als Multi-Millionen-Dollar-Geschäft

Die Preisgelder der Wettbewerbe liegen im Millionenbereich. Für dieses Geld gehen einige Züchter sehr weit. Einige Tage vor Beginn des Festivals wurde ein Tierarzt dabei erwischt, wie er Schönheitsoperationen an Kamelen durchführte, um ihre Ohren zu verkleinern.

Laut den Turnierregeln dürfen Kamele nicht an dem Wettbewerb teilnehmen, die Substanzen in den Lippen haben, rasiert sind, deren Körperbehaarung an irgendeiner Stelle gefärbt ist, oder an denen andere Modifikationen vorgenommen wurden, wie Newshub berichtet.

Kamel-Schönheitswettberwerbe sind eine Multi-Millionen-Dollar-Industrie. Zur Zeit findet das zweite jährliche König-Abdulaziz-Kamel-Festival in Al Dhana, 120 Kilometer von Riad entfernt, statt. Besucher des Festivals können einen Streichelzoo besuchen, Lebensgroße Kamelskulpturen aus Sand bestaunen und Kamelmilch probieren. Auch Kamelrennen finden statt.

Quellen:

- Artikel von Newshub

- Artikel von "The National"