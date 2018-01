Indonesische Familie lebte mit zwei Leichen im Haus

31.01.2018, 07:21 Uhr | dpa

Eine Familie auf der indonesischen Insel Java hat über Monate mit zwei Leichen zusammengelebt. Die Toten wurden als der Vater und die älteste Tochter identifiziert. Sie seien eines natürlichen Todes gestorben.

In Indonesien hat eine Familie zwei Jahre lang mit der Leiche des verstorbenen Vaters im Haus gelebt. Die sterblichen Überreste des 84-Jährigen wurden von einem Sozialarbeiter entdeckt, der der Familie in der Gemeinde Cimahi in der Hauptstadt Jakarta einen Besuch abstatten wollte. Der Tote war nach Polizeiangaben vom Mittwoch lediglich in eine Decke eingehüllt. Bei einer gründlicheren Untersuchung wurde dann noch eine zweite Leiche gefunden: offenbar die älteste Tochter des Paares, eine etwa 50 Jahre alte Frau.

Hoffnung auf Wiederauferstehung

Von den Toten sind nach einem Bericht des Onlineportals Detik vom Mittwoch nur noch die Skelette übrig. Vermutet wird, dass sie im Januar und im Dezember 2016 nach längerer Krankheit eines natürlichen Todes starben. In dem Haus lebten noch die Witwe sowie zwei weitere erwachsene Kinder. Bei der Polizei gaben sie an, dass sie auf eine Wiederauferstehung gehofft hätten. "Die Witwe hat erklärt, dass ein Engel da war, der eine Mitteilung von Gott gebracht habe, dass sie zum Leben zurückkehren würden", sagte ein Polizeisprecher.

Nachbarn hatten sich seit längerer Zeit über Totengeruch gewundert. Die Familie weigerte sich aber, andere Leute ins Haus zu lassen. Der Sozialarbeiter kam auch erst über die Tür, nachdem er sich Verstärkung von der Polizei geholt hatte. Auf eine Autopsie will die Polizei verzichten, weil die Leichen keine Spuren von Gewalt zeigten. Die Frau und ihre beiden Kinder sollen sich aber einer psychiatrischen Behandlung unterziehen.

