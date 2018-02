Nackter Passagier zwingt Flugzeug in USA zur Umkehr

08.02.2018, 16:29 Uhr | as, AP

Auf einem Inlandsflug in den USA zog sich ein Passagier aus. Daraufhin musste das Flugzeug zum Startflughafen umkehren.

Ein US-Flug von Anchorage nach Seattle musste wegen eines nackten Passagiers an Bord am Mittwoch (Ortszeit) umkehren. Den Behörden zufolge hatte sich der Fluggast auf der Toilette eingesperrt, alle Kleidungsstücke abgelegt und sich anschließend geweigert, den Anweisungen der Crew Folge zu leisten. Die Fluggesellschaft Alaska Airlines teilte per E-Mail mit, es habe zwar keinen Notfall gegeben, trotzdem sei entschieden worden, nach Anchorage zurückzufliegen.

Festnahme unklar

Das FBI reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme der Nachrichtenagentur AP. Unklar war vorerst, ob der Mann nach dem Vorfall festgenommen wurde. Eine Flughafenpolizistin in Anchorage sagte, die Flugbegleiter hätten die Person nackt vorgefunden. Sie habe sich in dem Waschraum der Maschine verbarrikadiert oder eingesperrt.

Passagier Kate Danyluk sagte der AP, sie habe gehört, dass sich der Mann seiner Kleidung entledigt habe und "nicht richtig im Kopf" gewesen sei. Die Polizei habe ihn durch die Hintertür aus dem Flugzeug gebracht - sie habe weiter nichts sehen können, weil andere Männer die Sicht versperrt hätten. Dass die Maschine umkehrte, begrüßte sie. "Sicherheit geht vor", so Danyluk.