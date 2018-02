Asteroid rast nah an der Erde vorbei

10.02.2018, 08:18 Uhr | dpa

Die Illustration zeigt einen Asteroiden aus dem Jahr 2013, der nah an der Erde vorbeizieht: Am Freitag zog erneut ein Asteorid, "2018 CB", relativ nah an der Erde vorbei. (Illstration/Archivbild) (Quelle: EPA/NASA/JPL-CALTECH/dpa)

Schon wieder ist ein Asteroid vergleichsweise nah an der Erde vorbeigerast. Es ist der dritte innerhalb einer Woche.

Erst vor einer Woche hatten Forscher ihn entdeckt – jetzt raste der Asteroid "2018 CB" an der Erde vorbei. Am Freitag gegen 23.30 Uhr deutscher Zeit kam der Himmelskörper der Erde mit einer Entfernung von rund 64.000 Kilometern relativ nah. Das bestätigte Eric Christensen, der leitende Forscher des Beobachtungszentrums an der Universität von Arizona. Die Entfernung zwischen Asteroid und Erde entsprach demnach weniger als einem Fünftel der Strecke zwischen Erde und Mond. Forscher schätzen den Durchmesser des Himmelskörpers auf 15 bis 40 Meter. Eine Gefahr für die Erde stellte er nicht dar.

Mit "2018 CB" raste innerhalb einer Woche bereits der dritte Asteroid relativ nah an der Erde vorbei. Erst am Dienstag war der kleine Planet "2018 CC" der Erde auf 184.000 Kilometer nah gekommen, am vorherigen Woche kam "2002 AJ129" vorbei – allerdings mit einem Abstand von ganzen 4,2 Millionen Kilometern.