Karneval: Schulz wird durch den Fleischwolf gedreht

12.02.2018, 13:00 Uhr

​Rosenmontag ist der Höhepunkt der Karnevalssaison: In Deutschland gehen Hunderttausende Jecken auf die Straße. Wir halten Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.



12.59 Uhr: Teenager attackiert Polizisten

Bei Fastnachtsfeierlichkeiten in Worms ist es der Polizei zufolge zu "teils chaotischen Zuständen" gekommen. Ein Polizeibeamter, der am Sonntag einen Streit vor einem Festzelt schlichten wollte, wurde von einem 16-Jährigen angegriffen. Der Teenager schlug dem Beamten in den Bauch, attackierte ihn mit Kniestößen und verletzte ihn dabei leicht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und nahmen den 16-Jährigen fest. Er wurde anschließend seinen Eltern übergeben.

Mehrere Zwischenfälle hatte es auch zuvor beim Fastnachtsumzug in Abenheim gegeben. Vier junge Männer wurden kurzzeitig festgenommen, weil sie die Veranstaltung störten und Ermahnungen sowie Platzverweise ignorierten. Daneben wurden fünf Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

12.36 Uhr: Fremdenfeindlicher Motivwagen? - Staatsschutz ermittelt

Nach einem Karnevalsumzug in Saarbrücken ermittelt jetzt der Staatsschutz. Das berichtet die Saarbrücker Zeitung. Der Grund: Ein Motivwagen zeigte eine gefüllte Badewanne. In ihr sitzen bärtige Männer, offensichtlich aus dem arabischen Raum. Darunter prangte der Schriftzug "Die Wanne ist voll". Solche Sprüche kommen oft aus dem Lager der Flüchtlingsgegner. „Wir nehmen die Sache sehr ernst“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der Zeitung.

12.29 Uhr: Karnevals-Party wird zu Massenschlägerei

Erst wurde gefeiert, dann geprügelt: Eine Karnevalsparty in einer Gaststätte in Lünen musste von der Polizei beendet werden. Am Samstagabend kam es in dem Lokal immer wieder zu Raufereien und Ruhestörungen. Gegen Mitternacht eskalierte die Situation, als sich circa 30 alkoholisierte und aggressive Männer vor der Gaststätte den Anweisungen der Polizeibeamten widersetzten. Es kam zu tumultartigen Auseinandersetzungen, bei denen mehrere Gäste der Feier die Beamten tätlich angriffen. Die Folge: Die Polizei setzte Pfefferspray ein und beendete die Party.

12.20 Uhr: Tragisches Unglück bei Faschingsumzug in Bayern

Eine 24-Jährige wurde bei einem Umzug in Oberbayern von einem Traktor überfahren und tödlich verletzt.

12.06 Uhr: Schulz durch den Fleischwolf gedreht

Auch der Abgang von Martin Schulz als SPD-Chef und künftiger Außenminister ist Thema bei den Rosenmontagszügen. In Düsseldorf wird Schulz durch den Fleischwolf gedreht.

Eine Karikatur von Martin Schulz auf dem Rosenmontagszug in Mainz. (Quelle: Andreas Arnold/dpa)



In Mainz wird der der Noch-SPD-Chef als Rohrkrepierer bezeichnet. Er ist einer von 13 Mottivwagen in rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt.

11.58 Uhr: Prinz wirft Handy statt Kamelle in die Menge

Ein Karnevalsprinz hat bei einem Umzug in Oberhausen aus Versehen sein Handy in die Menschenmenge geworfen - zusammen mit einer Hand voller Kamelle. Der Prinz hatte am Samstagnachmittag auf dem Smartphone erste Fußballergebnisse nachgeschaut und den Narren per Mikrofon zugerufen. Dann legte er das Handy in dem Fach für Süßigkeiten ab, schilderte ein Sprecher der Karnevalsgesellschaft.



Als er es wenig später vermisste, rief er von einem anderen Handy aus seine Nummer an - und hatte die Polizei dran. Die Beamten teilten ihm mit, er könne das Mobiltelefon auf der Wache abholen. Ein ehrlicher Narr hatte es mit den Bonbons aufgefangen. Zuerst hatte die "WAZ" über das Missgeschick berichtet.

11.16 Uhr: Reizgasangriff auf Pizzeria - Wollten die Hells Angels Schutzgeld erpressen?

Zunächst sah es so aus, als hätten betrunkene Karnevalisten über die Stränge geschlagen. Jetzt sind die Hells Angels in Verdacht geraten, einen Reizgasangriff auf eine Pizzeria in Düsseldorf verübt zu haben. Was war passiert? Am Donnerstagabend wurde ein Mülleimer durch die Fensterscheibe einer Pizza-Bude in der Altstadt geworfen. Dann versprühten Männer Tränengas. 34 Menschen wurden verletzt, zudem zehn Polizisten.



Die Polizei nahm vier Verdächtige fest. Mehrere Medien hatten zuerst über den Rocker-Hintergrund berichtet. Die "Bild" zitierte den schwer verletzten Pizzeria-Inhaber: Ein hochrangiger Rocker der Hells Angels sei am Donnerstag erschienen und habe Anteile am Geschäft verlangt. Als er abgelehnt habe, sei eine halbe Stunde später der Angriff erfolgt.

Hinter einer ähnlich brutalen Attacke auf einen Döner-Imbiss im vergangenen November sollen ebenfalls die Hells Angels stecken. Der Laden war damals vom selben Gastronomen eröffnet worden, ebenfalls in der Düsseldorfer Altstadt.

11.08 Uhr: 300 Tonnen Süßigkeiten

In Köln werden mehr als eine Million Jecken erwartet. Rund 100 Wagen und mit mehr als 10 000 Teilnehmern setzen sich ab 10 Uhr in Gang. Auf die Kostümierten am Straßenrand werden rund 300 Tonnen Süßigkeiten, gut 700 000 Tafeln Schokolade und massenweise Pralinen und Strüßje (Sträußchen) herabregnen. In Düsseldorf geht es gegen 12 Uhr los. Der dortige Umzug gilt als besonders bissig und provozierend. In der NRW-Landeshauptstadt wird die mit mehreren Hunderttausend Narren rechnet.

In Mainz fällt der Startschuss um 11.11 Uhr. Rund 550 000 närrische Zuschauer werden laut Prognose zu dem Spektakel kommen. Und fast 9000 Teilnehmer laufen, fahren oder reiten mit.

10.43 Uhr: Motivwagen spotten über Trump und Merkel

Rosenmontag in Düsseldorf: Ein Motivwagen zeigt Bundeskanzlerin Angela Merkel als Schwarze Witwe. (Quelle: Marcel Kusch/dpa)

Die großen Rosenmontagszüge in Köln, Düsseldorf und Mainz nehmen wieder die Politik aufs Korn – allen voran Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump. In Köln fuhr eine Pappmaché-Ausgabe des US-Präsidenten als Dampfwalze mit, in Düsseldorf "lastete" die Russland-Affäre in Gestalt eines dicken Bären auf ihm, und in Mainz drosch er mit einem Golfschläger auf das Klimaabkommen ein.

Die traurigste Figur gab der Noch-SPD-Vorsitzende Martin Schulz ab: Er wurde in Düsseldorf durch den Fleischwolf gedreht. Seine anvisierte Nachfolgerin Andrea Nahles gab derweil die Parole aus: "Genossen, das ENDE ist NAHles!"

Kanzlerin Angela Merkel thronte in Düsseldorf als Schwarze Witwe über den Schädeln lang verblichener Polit-Größen wie des einstigen SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück, des vormaligen Vizekanzlers Philipp Rösler (FDP) und ihres früheren unionsinternen Gegenspielers Edmund Stoiber von der CSU.

10.22 Uhr: Sonne satt statt Kamelle

Nicht nur in Düsseldorf, Köln und Mainz feiern Menschen Fasching. Wir haben die Top 10 der größten Karnevalshochburgen zusammengestellt. Mit dabei: eine kleine Insel in der Karibik.



9.59 Uhr: Wetter: Erst kommt Schnee, dann die Sonne

Für die Rosenmontagsumzüge im Westen Deutschlands machen die Meteorologen den Narren leichte Hoffnung. Vormittags seien Schneeschauer zwar nicht ganz auszuschließen, der Nachmittag dagegen dürfte im Rheinland überwiegend niederschlagsfrei und teilweise sogar sonnig verlaufen – einem Azorenhoch sei dank.

Beim Narrensprung in Baden-Württemberg hatten die Zuschauer bereits mit Schneeschauern zu kämpfen: Für die Rosenmontagszüge am Rhein ist nicht viel besseres Wetter angesagt. (Quelle: Patrick Seeger/dpa)



Weiter östlich und vor allem im Bergland könnten dagegen Schauer und örtliche Gewitter den närrischen Frohsinn trüben. Im Süden Deutschlands und vor allem südlich der Donau müssen sich die Narren warm anziehen: Die Temperaturen liegen nur knapp über null Grad, auch Schnee ist möglich.