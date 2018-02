Immer häufiger verstecken Airlines kleine Botschaften in ihren Flugrouten – wer dem Flug auf dem Radar folgt, sieht die Botschaften. Virgin nutzte dafür jetzt den Valentinstag – und malte ein riesiges Herz auf die Radare.

Der Testflug wurde mit einem Airbus A330 von London aus geflogen, das Herz selbst wurde an der südwestlichen Spitze von England auf die Radare gezaubert:



❤️ ✈️ @VirginAtlantic is drawing a giant heart in the sky to celebrate #ValentinesDay2018 ✈️ ❤️ Follow live at https://t.co/g2xxOPgLRK pic.twitter.com/k8PgCkstZP

Natürlich sind nicht alle von dem Flug begeistert. Viele sehen den Flug kritisch, weil Kerosin umsonst vergeudet worden wäre und solche Flüge zum Klimawandel beitrügen:

Virgin Atlantic stellte allerdings klar, dass es sich um einen Testflug handelte, der ohnehin absolviert werden musste. Für den Flug wurde laut Angaben des Unternehmens also kein Kerosin sinnlos verbraucht:

Hi Adam - This was a required training flight that happened to take place on Valentines Day, so we altered the flight path slightly to make a heart shape ^JT