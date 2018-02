Schüsse auf jugendlichen Falschfahrer auf NSA-Gelände

18.02.2018, 08:35 Uhr | AP

Die Zentrale der National Security Agency (NSA) in Fort Meade, Maryland, USA: Hier fielen Schüsse, weil ein 17-jähriger Falschfahrer sich auf das Gelände verirrt hatte. (Quelle: Epa/Jim Lo Scalzo/dpa)

Schüsse auf dem NSA-Gelände in Maryland: Ein 17-Jähriger hat sich nach eigenen Angaben dort verfahren und wurde vom Geheimdienst mit Kugeln gestoppt. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Mehr zum Thema Mann durchbricht Absperrungen: Schüsse vor NSA-Geheimdienstzentrale in Washington

NSA-Sicherheitskräfte haben vor einer geheimen Anlage in Maryland auf ein Auto geschossen, dessen 17 Jahre alter Fahrer sich nach eigenen Angaben verfahren hatte. Der Teenager sei dem GPS gefolgt, das den Wagen eigentlich zu einem Haus eines Bekannten bringen sollte, erklärte der 24-jährige Beifahrer der "Washington Post". Dabei sei er aus Versehen auf das eigentlich abgesperrte Gelände gefahren. Er habe auf der Fahrt geschlafen und sei aufgewacht, weil der 17-Jährige ihn in Panik angeschrien habe, so der Beifahrer.

Sicherheitskräfte des Auslandsgeheimdienstes NSA versuchten, den Wagen vor der Militäranlage Fort Meade zu stoppen. Sie schossen auf die Windschutzscheibe des Autos. Die Insassen des Wagens wurden nicht von Kugeln getroffen, der 17-Jährige wurde jedoch von einem Splitter verletzt. Das Auto kam an einem Betonpoller zum Stehen. Das FBI untersuchte den Vorfall. Die Bundespolizei erklärte, es sei möglich, dass der Jugendliche Panik bekam und einfach weiterfuhr. Zudem sollte geprüft werden, warum der Sicherheitsdienst auf den Wagen schoss.