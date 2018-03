Zwei Flaschen Wein vor Abflug – Rentner darf nicht an Bord

12.03.2018, 13:31 Uhr | AFP

Ein Mann trink Wein aus der Flasche: So hat es auch ein 67-jähriger Passagier gemacht, der sein Getränk nicht am Flughafen abgeben wollte, verreisen durfte er jedoch nicht. (Quelle: blickwinkel McPHOTO Begsteiger/imago)

Zwei Flaschen Wein zog der 67-Jährige aus seinem Handgepäck am Frankfurter Flughafen. Mit an Bord durfte die Flüssigkeit nicht, also trank er sie aus. Der Flug nach Bangkok war für ihn gestrichen.

Teure Weinprobe am Flughafen: Ein 67-jähriger Baden-Württemberger hat seinen Flug nach Bangkok betrunken verpasst, weil er zwei in seinem Handgepäck entdeckte Flaschen Wein noch schnell selbst austrank. Der Mann sollte die Flaschen bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen in Frankfurt/Main entsorgen, weil die Flüssigkeitsmenge gegen die Vorschriften verstieß, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Er trank den Wein dann aber lieber aus.

Die Mitarbeiter mussten die Bundespolizei informieren

Als er betrunken am Flugsteig ankam, weigerte sich allerdings die Fluggesellschaft, ihn an Bord zu lassen. Doch damit nicht genug: Laut Bundespolizei öffnete er vermutlich auf der Suche nach einer Toilette noch eine Sicherheitstür. Flughafenmitarbeiter verhinderten, dass er auf das Rollfeld ging und alarmierten die Bundespolizei.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Nach drei Stunden war der 67-Jährige laut Polizei wieder so nüchtern, dass er den Flughafen verlassen konnte. Der Mann orderte ein Taxi in seine baden-württembergische Heimat. "Ich habe heute schon so viel Geld in den Sand gesetzt, da spielen Taxikosten jetzt auch keine Rolle mehr", sagte er den Beamten. Ihm droht nun laut Bundespolizei ein Bußgeld von bis zu 10.000 Euro.