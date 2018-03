Aktion "Earth Hour"

Dunkle Sehenswürdigkeiten für den Klimaschutz

24.03.2018, 19:56 Uhr | dpa

Um 20.30 Uhr werden die Lichter vieler deutscher Wahrzeichen abgeschaltet. Mit der Aktion "Earth Hour" will die Umweltorganisation WWF für den Klimaschutz werben.

Überall auf der Welt wird es heute für eine Stunde dunkel. Die Aktion "Earth Hour" ruft Menschen dazu auf, um 20.30 Uhr das Licht abzuschalten. Dem Aufruf folgen auch in Deutschland viele Städte. In Berlin soll das Brandenburger Tor, das Rathaus und mehrere Ministerien dunkel bleiben. In Frankfurt am Main soll das Licht in den Büros der Hochhäuser ausgeknipst werden.

Die Aktion "Earth Hour" begann 2007 in Sidney, heute nehmen Organisationen und Menschen in mehr als 180 Ländern auf der Welt teil. In Sidney wurde das Opernhaus dunkel, in Kuala Lumpur verdunkelten sich die Petronas-Türme und in Neu Delhi wurden die Lichter des großen Triumphbogens abgeschaltet. Dort sagte der indische Umweltminister Harsh Vardhan sagte, die 60 Minuten seien "eine Gelegenheit, einen Wandel der Konsumkultur und eine Verhaltensänderung Richtung Nachhaltigkeit zu übernehmen"

Organisiert wird die "Earth Hour" von der Umweltorganisation WWF. Die will mit ihrer Aktion für den Klimaschutz sensibilisieren. In diesem Jahr stehen im Mittelpunkt der Kampagne Tier- und Pflanzenarten, die vom Aussterben bedroht sind.