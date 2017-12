Feuer in Londoner Zoo ausgebrochen: Angestellte erlitten Rauchvergiftungen

Im Londoner Zoo ist ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte versuchten das Feuer zu löschen. Mehrere Angestellte erlitten Rauchvergiftungen.

Die Feuerwehr wurde nach eigenen Angaben am Samstagmorgen um kurz nach 06.00 Uhr (Ortszeit) alarmiert. Das Gebäude des Abenteuer-Cafés und der dazugehörige Laden hätten zu großen Teilen in Flammen gestanden, erklärte Brandmeister Clive Robinson. Auch ein Bereich des nahegelegenen Streichelzoos sei betroffen gewesen.

Nach Angaben des Zoos waren Mitarbeiter, die auf dem Gelände wohnen, "sofort" zur Stelle, um gefährdete Tiere in Sicherheit zu bringen. Auch die Feuerwehr sei nach wenigen Minuten da gewesen.

We continue to damp down the fire which damaged a cafe and shop at #LondonZoo this morning. The zoo is closed until further notice today while their staff assess the situation. Follow @zsllondonzoo for updates. Our latest statement is here https://t.co/VqBLKK6gMj pic.twitter.com/Yq3E5oBN0e