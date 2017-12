Fähre in New York auf Grund gelaufen

28.12.2017, 07:53 Uhr | AP, jmt

Eine Fähre mit 27 Passagieren ist auf einer Sandbank in New York City gestrandet. Rettungskräfte mussten die Fahrgäste evakuieren. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb weniger Wochen, dass eine Fähre in der Metropole auf Grund läuft.



Mehr zum Thema Fähre in New York verunglückt - Dutzende Verletzte

Nur zehn Minuten war die Fähre am Mittwochabend in New York unterwegs, da kam sie im Stadtteil Queens schon zum Halten. Den Passagieren sei zunächst von einem technischen Fehler berichtet worden – dann sei von einer Sandbank die Rede gewesen, sagte der 21-jährige Passagier Jake Nicholson.

Keine Verletzten gemeldet

Die Crew habe zunächst vergeblich versucht, das Boot aus seiner misslichen Lage herauszumanövrieren. Danach sei evakuiert worden. Einsatzkräfte meldeten gegen 23 Uhr, alle Passagiere gerettet zu haben. Verletzte habe es keine gegeben.

UPDATE: @NYCferry boat still stranded. @FDNY removing passengers 2 at a time, because the only boat they can get close enough is TINY. As of 9:30pm, they'd removed 14 of 27 people. No injuries. Pics on ferry h/t Jake Nicholson #abc7ny pic.twitter.com/SLeJ011bu1 — Josh Einiger (@JoshEiniger7) December 28, 2017

Es handelte sich um das zweite Mal in vier Wochen, dass eine Fähre in New York City auf einer Sandbank auflief. Ende November lief eine Fähre im East River auf Grund – mehr als 100 Passagiere wurden von Bord geholt und in Sicherheit gebracht. Das hinter der Fähre stehende Unternehmen Hornblower war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

New York City hat in diesem Sommer das öffentliche Transportsystem ausgebaut und seither mehr Wasserverbindungen im Einsatz, um den Verkehr auf den Straßen zu entlasten. Eine Fahrt mit der Fähre kostet 2,75 Dollar. Der Dienst hat nichts mit der berühmten kostenlosen Verbindung zwischen Manhattan und Staten Island zu tun.

Quelle:

– AP