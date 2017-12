30 Tote in Kenia: Bus kracht mit Lastwagen zusammen

Schweres Busunglück in Kenia

31.12.2017, 12:15 Uhr | dpa

In Kenia sind ein Bus und ein Lkw zusammengestoßen. Zahlreiche Menschen starben. (Quelle: AP/dpa)

30 Menschen haben in Kenia bei einem schweren Busunglück in der Stadt Nakuru ihr Leben verloren. Das Fahrzeug war in den Gegenverkehr geraten.



Der Bus sei auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Lastwagen zusammengestoßen, erklärte ein Behördenvertreter der Region Rift Valley im staatlichen Fernsehen. Das kenianische Rote Kreuz sprach von mindestens 18 Schwerverletzten, zudem seien noch Menschen im Wrack des Busses eingeklemmt.



Warum der Bus auf die Gegenfahrbahn geraten war, blieb zunächst unklar. Unter den Todesopfern waren den Angaben zufolge auch der Fahrer und Beifahrer des Lastwagens. Schwere Verkehrsunfälle sind im ostafrikanischen Kenia wegen schlechter Infrastruktur und oft alten und überladenen Fahrzeugen nicht ungewöhnlich.