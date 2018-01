Slowakei: Touristin rutscht auf Berghang aus und stirbt

06.01.2018, 19:52 Uhr | dpa

Zu Fuß ist eine Skifahrerin am Samstag in der Slowakei auf einem vereisten Berghang ausgerutscht und in den Tod gestürzt.



Das berichtete eine Sprecherin des Rettungshubschrauber-Dienstes Air Transport Europe der Nachrichtenagentur TASR. Die 30-Jährige sei auf dem Steilhang mehrere Meter in die Tiefe geschlittert und gegen den Mast eines Skilifts geschleudert worden.



Trotz rascher Wiederbelebungsversuche durch freiwillige Helfer und eine per Rettungshubschrauber eingeflogene Notärztin sei die Frau noch am Skihang gestorben.

Die junge Mutter war demnach mit ihrem Mann und ihren Kindern auf Skiausflug im Gebirgsteil Belianske Tatry (Beler Kalkalpen) am Nordostrand der slowakischen Hohen Tatra. Sie hatte gerade ihre Skier abgelegt, als sie stürzte.



An den Weihnachtsfeiertagen waren in der slowakischen Hohen Tatra eine andere Skifahrerin und drei Bergwanderer tödlich verunglückt.

