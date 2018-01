20-Jähriger knackt 450-Millionen-Jackpot und will Gutes tun

"Mega-Millions" in Florida

Was könnte man mit 282 Millionen Dollar alles machen? Genau diese Frage muss sich ein 20-Jähriger aus Florida jetzt stellen – und er hat eine klare Vorstellung.

Schon die Gewinnsumme scheint kaum von dieser Welt zu sein – vergleichbar sind die amerikanischen „Mega Millions“ wohl nur mit der „Powerball“-Lotterie (höchster Einzelgewinn: 336 Millionen Dollar) und der spanischen Weihnachtslotterie „El Gordo“ (160 Gewinnerlose à 4 Millionen Euro).

Ferrari, Feiern, Ferienhaus? Alles Fehlanzeige.

Der erst 20 Jahre alte Gewinner hat aber anscheinend nicht nur ein glückliches Händchen, sondern auch einen grundsoliden Charakter – die Wünsche des frischgebackenen Multimillionärs sind jedenfalls weit von Luxus und Lifestyle entfernt.

Stattdessen klangen seine Wünsche laut „NBC News“ sehr bescheiden, als er den Gewinn einlöste: „Ich will mich um meine Familie kümmern, ein bisschen Spaß haben und mein Geld solide anlegen, damit ich in ferner Zukunft noch etwas zu vererben habe.“

Einen größeren Plan hatte er dann aber doch noch: „Ich bin erst 20, aber ich möchte eine Vielzahl an Interessen verfolgen, meiner Familie helfen und Gutes für die Menschheit tun.“



Der Gewinn hätte noch größer sein können

Mit seiner Zahlenkombination 28–30–39–59–70 und der „Mega Ball“-Nummer 10 hätte der junge Mann sogar bis zu 451 Millionen Dollar mit nach Hause nehmen können – dafür hätte er allerdings eine jährliche Ratenzahlung in Kauf nehmen müssen. Dass es am Ende 171 Millionen Dollar weniger waren, lag nur an seiner Entscheidung, die Summe auf einmal einzustreichen.

Extragewinn für den Verkäufer

Freuen kann sich nicht nur der Glückspilz selbst – auch für den Verkäufer bedeutet der Gewinn einen echten Geldsegen. Denn bei den „Mega Millions“ profitiert nicht nur der Gewinner, sondern auch der Händler, bei dem das Los verkauft wurde. In diesem Fall streicht die Filiale 100.000 Dollar ein.

