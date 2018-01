15.01.2018, 22:57 Uhr | dpa, jasch

Tödlicher Unfall in den Alpen: Zwei Deutsche sterben bei einer Bergtour in Tirol.

Zwei deutsche Bergsteiger sind am Montag bei einer Tour in der Geierkopf-Nordwand in den Ammergauer Alpen in Tirol tödlich verunglückt.



Laut Polizei stürzten die beiden Kletterer rund 350 Meter ab. Unklar blieb zunächst, woher genau aus Deutschland die beiden kamen.

Quelle:

- dpa