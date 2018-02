Eine Maschine der United Airlines musste auf dem Weg nach Hawaii notlanden, weil es in der Luft Teile der Turbinenverkleidung verlor. Auf Twitter schildern Passagiere ihre albtraumhafte Reise.

Auf dem Weg von San Francisco nach Hawaii musste am Mittwoch ein Flugzeug notlanden, weil es in der Luft die Verkleidung einer Turbine verlor. Die Passagiere beschreiben den Flug als „den schlimmsten meines Lebens“ und den Vorfall als „starken Knall“.

Die Turbinenverkleidung löste sich laut "The Guardian" ca. eine halbe Stunde vor der planmäßigen Landung in Honolulu. Fotos und Videos des Vorfalls zeigen, wie die blanke Turbine im Wind schwankt, zittert und durchgeschüttelt wird.

Einer der Passagiere beschreibt den Flug als „den schrecklichsten meines Lebens“:

Andere trugen den Vorfall mit Humor und schrieben: „Ich kann in der Bedienungsanleitung nichts dazu finden…“:

I don't see anything about this in the manual ✈️#ua1175 pic.twitter.com/yTECg9fxZw — Erik Haddad (@erikhaddad) February 13, 2018

Detaillierte Fotos der Turbine zeigen, dass die Notlandung wohl mehr als angemessen war:

for those fellow flight enthusiasts wanting to see more detail #ua1175 pic.twitter.com/SvADgjWgIK — Erik Haddad (@erikhaddad) February 14, 2018

More photos of United #UA1175 from San Francisco. Lost engine parts on descent to Honolulu. Landed safely half hour later.



Passenger @mfalaschi says it was ‘scariest flight of my life’.



📷@mfalaschi pic.twitter.com/YOXX5UR0ZU — Tom Podolec (@TomPodolec) February 13, 2018

Die beim Flug eingesetzte Boeing 777-222 stammte laut Airlinebetreiber United Airlines von 1994 und ist damit eine der ältesten 777 überhaupt. Die Landung selbst wurde den Passagieren zufolge von der Crew „großartig“ erledigt, laut der Airline wurden „alle notwendigen Protokolle befolgt, um das Flugzeug sicher zu landen“.