Zwei Tote bei Unglück mit Pferdeschlitten

14.02.2018, 17:43 Uhr | AFP

Ein Unfall mit einem Pferdeschlitten hat im sächsischen Erzgebirge zwei Tote gefordert. Das Gefährt mit fünf Insassen war von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Bei einem Unglück mit einem Pferdeschlitten sind im sächsischen Erzgebirge am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Chemnitz mitteilte, kam der mit zwei Pferden bespannte Schlitten mit fünf Insassen am Nachmittag in der Gemeinde Sehmatal in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Das Gefährt prallte demnach gegen einen Baum, woraufhin die Pferde durchgingen.

Zwei Männer wurden beim Aufprall in ein Waldstück geschleudert, wo einer von ihnen starb. Der zweite wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen. Eine Frau und ein Mann stürzten kurz nach dem Aufprall aus dem Schlitten und wurden leicht verletzt. Eine weitere Frau wurde schließlich im Schlitten entdeckt. Sie starb trotz Wiederbelebungsbemühungen noch am Unglücksort.