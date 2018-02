Feuer in 1.300 Jahre altem Jokhang-Tempel in Tibet ausgebrochen

Ein Festival im buddhistischen Jokhang-Tempel in Tibet. Am Abend brach ein Feuer in dem mehr als 1.300 Jahre alten Weltkulturerbe aus. (Quelle: Getty Images)

In der tibetischen Haupstadt Lhasa ist bei einem Brand der 1.300 Jahre alte buddhistische Jokhang-Tempel beschädigt worden. Fotos und Videos zeigen, wie der Tempel in Brand steht.



Das Feuer in dem über 1.300 Jahre alten Tempel brach laut der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua am Abend aus und wurde schnell gelöscht. In sozialen Netzwerken wurden mehrere Fotos und Videos geteilt, die den Brand am Dach des buddhistischen Heiligtums zeigen.

Devastating news from Lhasa of the Jokhang temple on fire. pic.twitter.com/LXiIlvc7V5 — Robert Barnett (@RobbieBarnett) February 17, 2018

Der Jokhang-Tempel wurde im siebten Jahrhundert erbaut und gehört zu den bedeutendsten Pilgerstätten buddhistischer Gläubiger. Seit dem Jahr 2000 zählt er zudem zum Unesco-Weltkulturerbe.

Die Brandursache und das Ausmaß der Schäden sind noch unklar. Laut der BBC versuchen chinesische Behörden, Fotos und Videos vom Brand in sozialen Netzwerken zu entfernen. Die chinesische Regierung bestimmt die Berichterstattung über Tibet weitestgehend. Insbesondere Reporte über buddhistische Stätten werden stark überwacht, da sie als Ausgangspunkt für separatistische Bewegungen gelten. Laut der Zeitung „Tibet Daily“ wurde bei dem Brand niemand verletzt.