Auto rutscht auf dem Dach in Kindergruppe – zwölf Verletzte

Schwerer Unfall in der Slowakei

22.02.2018, 20:23 Uhr | dpa, jmt

Rettungskräfte am Unfallort: Zwölf Kinder sind in der Slowakei bei einem Autounfall verletzt worden. (Quelle: Polícia Slovenskej republiky)

Zwölf Kinder sind bei einem Autounfall in der Slowakei zum Teil schwer verletzt worden. Ein Autofahrer war ins Schleudern geraten.



Auf verschneiter Fahrbahn ist ein nach Polizeiangaben nicht alkoholisierter Autofahrer in der Slowakei ins Schleudern geraten und in eine Kindergruppe geschlittert. Dabei wurden zwölf Kinder verletzt, ein 11-jähriges und ein 14-jähriges Mädchen schwer.



Das schwer verletzte elfjährige Mädchen wurde nach Angaben von Rettern per Hubschrauber "in sehr ernstem Zustand" ins Krankenhaus der Regionalhauptstadt Kosice geflogen. Die anderen elf verletzten Kinder kamen in näher gelegene Krankenhäuser.

Der Fahrer hatte sich nahe dem Dorf Spisske Bystre im Bezirk Poprad überschlagen und schlitterte dann auf dem Dach weiter in die Gruppe. Die Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren waren in der Nähe einer Roma-Siedlung auf der Straße unterwegs. Der 66-jährige Fahrer habe selbst per Mobiltelefon Polizei und Rettung alarmiert, sei dann aber zu Fuß geflüchtet, nachdem ihn aufgebrachte Eltern attackiert hatten, berichtete der Fernsehsender TV Markiza.

Verwendete Quellen: dpa

Update, 20.22 Uhr: In einer vorigen Version des Artikels hieß es, der Fahrer sei nach Polizeiangaben offenbar alkoholisiert gewesen. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.