22 Millionen Euro im Eurojackpot am Freitag

24.02.2018

Der Eurojackpot ist eine europaweite Lotterie, die in Deutschland und 17 weiteren europäischen Ländern gespielt wird. Jeden Freitag werden die Eurojackpot-Zahlen in Helsinki gezogen. Die Gewinne erreichen oft schwindelerregende Höhen.

Für die Ziehung am 23.02.2018 liegt die Gewinnsumme bei 22 Millionen Euro. Ob Sie auf die richtigen Zahlen getippt haben, erfahren Sie bei uns.

Die Gewinnzahlen vom Eurojackpot vom 23.02.2018:

Gewinnzahlen 5 aus 50: 18 - 26 - 33 - 42 - 46

Eurozahlen 2 aus 10: 4 - 10

(alle Angaben ohne Gewähr)

Die Gewinnquoten

Spieleinsatz: 38.568.958,00 €

Gewinnklasse Gewinne Quoten 1 0 x unbesetzt 2 3 x 546.393,50 € 3 4 x 144.633,50 € 4 32 x 6.026,30 € 5 812 x 213,70 € 6 1.579 x 85,40 € 7 1.478 x 78,20 € 8 21.106 x 28,30 € 9 29.958 x 19,30 € 10 59.733 x 13,80 € 11 111.170 x 13,50 € 12 410.517 x 8,90 €





Das kostet ein Spieleinsatz beim Eurojackpot

Der Spieleinsatz kostet pro Tippfeld zwei Euro. Außerdem kommt eine einmalige Bearbeitungsgebühr pro Schein dazu. Wer spielen will, braucht nicht unbedingt den Papierschein in der Lotto-Annahmestelle abzugeben. Es kann auch online auf den Seiten der Lotteriegesellschaften der Bundesländer oder beim Lottoservice von t-online.de gespielt werden. Der Annahmeschluss für einen Spielschein ist freitags und zwar um 19 Uhr für die Abgabe der Spielscheine auf Papier und um 18:45 Uhr für den Tipp via Internet.

Gewinnklassen beim Eurojackpot im Überblick

Gewinnklasse Richtige + Eurozahlen 1 5 + 2 2 5 + 1 3 5 + 0 4 4 + 2 5 4 + 1 6 4 + 0 7 3 + 2 8 2 + 2 9 3 + 1 10 3 + 0 11 1 + 2 12 2 + 1





Eurojackpot startete 2012

Mit dem Eurojackpot ging am 23. März 2012 ein länderübergreifendes Lottoformat an den Start. Vom ersten Tag an beteiligt waren Deutschland, Dänemark, Estland, Finnland, Niederlande und Slowenien. Italien nimmt seit April 2012 an der Ziehung teil. Im Juli desselben Jahres kam Spanien hinzu und im Laufe der folgenden Jahre erweiterte sich der Teilnehmerkreis auf insgesamt 18 Länder.

Zehn Millionen im Jackpot garantiert

Die Ziehung erfolgt immer freitags in der finnischen Hauptstadt Helsinki – unter Aufsicht der örtlichen Polizei. Beim Eurojackpot ist ein Jackpot von mindestens zehn Millionen garantiert. Für den Hauptgewinn müssen die Spieler fünf Zahlen aus 50, sowie zwei von insgesamt zehn Eurozahlen richtig tippen. Die Chance auf den Hauptgewinn (Klasse 1), liegt bei 1 : 95.344.200. Für die niedrigste Gewinnklasse (Klasse 12) reichen zwei Richtige von 50 und eine korrekte Eurozahl. Hier liegt die Chance bei 1 zu 42.