Urlauber stürzt Wasserfall in Thailand hinunter

24.02.2018, 08:18 Uhr | dpa

Palmen stehen am Hua Thanon Strand auf der thailändischen Ferieninsel Ko Samui: Auf der beliebten Urlaubsinsel ist ein tschechischer Tourist bei einer unerlaubten Klettertour von einem Wasserfall gestürzt und gestorben. (Archivbild) (Quelle: EPA/Tolga Bozoglu/dpa)

Auf der thailändischen Ferieninsel Koh Samui ist ein tschechischer Urlauber bei einer verbotenen Klettertour ums Leben gekommen. Es vergingen Stunden, bis Einsatzkräfte seine Leiche bergen konnten.

Der 32 Jahre alte Mann stürzte aus etwa 30 Metern in die Tiefe. Das teilte die Polizei mit. An dem Wasserfall namens Bang Khun Sri warnen Schilder in verschiedenen Sprachen vor dem Betreten, weil es dort sehr steil und glitschig ist. Trotzdem klettern Touristen immer wieder darauf herum. Nach Angaben der Polizei gibt es jeden Monat drei bis vier Stürze, von denen manche auch tödlich ausgehen.

Der Tscheche war am Donnerstag in einer Gruppe mit sieben anderen Urlaubern unterwegs. Erst nach mehreren Stunden konnten Einsatzkräfte seine Leiche bergen, weil der Dschungel rund um den Wasserfall sehr dicht ist.

Koh Samui liegt im Süden von Thailand, etwa 750 Kilometer von der Hauptstadt Bangkok entfernt. Die Insel ist auch bei deutschen Urlaubern sehr beliebt.