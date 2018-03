Polnische Ärzte transplantieren Ischias-Nerv

28.02.2018, 21:51 Uhr | AP

Ein Krankenhaus in Warschau: in der Stadt transplantierte ein polnisches Ärzteteam einen Ischias-Nerv. (Quelle: Reuters)

Erstmals ist in Europa der Ischiasnerv eines verstorbenen Spenders erfolgreich in den Körper eines Empfängers verpflanzt worden. Ein polnisches Ärzteteam nahm den Eingriff in Warschau vor.

Mit vereinten Kräften glückte es einem Ärzteteam in Polen, den komplizierten Eingriff vorzunehmen, wie Jacek Martynkiewicz vom Universitätsklinikum in Breslau am Mittwoch mitteilte. Die Transplantation sei bereits am 8. Februar vorgenommen worden.

Der Zustand des 30 Jahre alten Empfängers - eines Polizisten einer Antiterroreinheit - bessere sich spürbar, sagte Martynkiewicz. Im Zuge eines Schusswechsels mit Dieben sei die Hüfte des Mannes im Dezember zertrümmert worden. Dabei habe er sieben Zentimeter des Nerves verloren.

In Kanada wurde der erste Ischiasnerv vor 30 Jahren transplantiert

Transplantationen von verstorbenen Spendern sind laut Martynkiewicz schwieriger, aber auch effektiver als andere Wege, wie durchtrennte Ischiasnerven rekonstruiert werden können. Der Nerv ist dafür zuständig, dass ein Mensch die Beine bewegen kann und ein Gefühl in ihnen hat.

Die erste Transplantation dieser Art wurde bereits im Jahr 1988 in Kanada vorgenommen. 18 weitere folgten - bislang aber nicht eine einzige in Europa.