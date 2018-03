Mindestens 24 Tote bei Brand in Drogenklinik

Drama in Aserbaidschan

02.03.2018, 13:03 Uhr | AP

Standbild von APA TV zeigt Feuer in Drogenklinik: Mindestens 24 Tote bei Brand in Drogenklinik in Aserbaidschans Hauptstadt Baku. (Quelle: APA TV/dpa)