Wanderer stürzt 120 Meter tief in den Tod

02.03.2018, 14:25 Uhr | dpa

In den Berchtesgadener Alpen ist ein 53-Jähriger vor den Augen seines Sohnes in den Tod gestürzt. Sie waren zu einer mehrtägigen Schneeschuhtour im Steinernen Meer aufgebrochen.

Ein 53-Jähriger ist nach Polizeiangaben in den Berchtesgadener Alpen vor den Augen seines Sohnes 120 Meter tief in den Tod gestürzt. Die beiden Männer aus Mecklenburg-Vorpommern waren Anfang der Woche zu einer mehrtägigen Schneeschuhtour im Steinernen Meer aufgebrochen, wie die Ermittler heute in Bayern mitteilten. Demnach stapften die beiden am Donnerstag durch immer steiler werdendes Gelände und zogen ihre Schneeschuhe aus.

Vater versuchte sich vergeblich festzuhalten

Der 24 Jahre alte Sohn ging laut der Mitteilung voraus und stellte fest, dass es kaum mehr möglich war, abzusteigen. Plötzlich habe er ein Geräusch gehört und seinen Vater an sich vorbeirutschen sehen. Der 53-Jährige habe noch versucht, sich an Ästen festzuhalten – vergeblich. Er sei über eine steile Felswand in die Tiefe gestürzt.

Ein Bergwachtmann und ein Polizeibergführer bargen die Leiche mithilfe eines Polizeihubschraubers. Der Sohn stand unter Schock und wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.