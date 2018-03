Mutter und Sohn sterben in eigener Wohnung

02.03.2018, 16:10 Uhr

Kohlenmonoxidvergiftung in Hamburg-Harburg 2014: Kohlenmonoxid ist ein geruchloses, aber sehr gefährliches Gas. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)

Im hessischen Offenbach sind eine Mutter und ihr fünfjähriger Sohn tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Vermutlich starben sie an einer Kohlenmonoxidvergiftung.

Die 46-Jährige und das Kind wurden nach Polizeiangaben am Donnerstagabend in einem Wohnhaus gefunden. Die Frau war demnach bereits tot, das Kind starb trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen ebenfalls. Sie betrieben ein Stromaggregat in ihrer Wohnung.

Als Polizisten sowie Feuerwehr- und Rettungskräfte das Haus betraten, schlug den Angaben zufolge ein Kohlenmonoxidwarngerät an. In der Wohnung war offenkundig ein Stromaggregat betrieben worden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Die Blutuntersuchung war am Freitag noch nicht abgeschlossen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Dadurch kann endgültig geklärt werden, ob die Konzentration an Kohlenmonoxid zum Tod von Mutter und Sohn führte.