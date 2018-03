07.03.2018, 13:11 Uhr | dpa

Eine betrunkene Frau ist über Nacht auf einem Spielplatz im mittelfränkischen Diespeck erfroren. Als Fußgänger sie fanden, war ihr nicht mehr zu helfen.

Passanten fanden die Leiche der knapp 50 Jahre alten Frau am frühen Dienstagmorgen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Zuerst hatte "Nordbayern.de" über den Vorfall im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim berichtet. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.