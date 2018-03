Elf Tote bei Absturz eines türkischen Privatflugzeugs

11.03.2018, 20:28 Uhr | AP, dpa

Im westlichen Iran ist am Sonntag ein türkisches Privatflugzeug abgestürzt. Alle elf Insassen kamen ums Leben. Offenbar behinderte schlechtes Wetter den Flug.

Ein türkischer Privatjet ist nach Behördenangaben auf dem Flug von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Istanbul mit mindestens elf Personen an Bord im Iran abgestürzt. Der Absturz soll sich am Sonntag in einer gebirgigen Region bei starkem Regen ereignet haben. Der Sprecher der Notfallmanagement-Organisation des Irans, Modschtaba Chaledi, sagte laut dem iranischen Staatsfernsehen, das Flugzeug habe einen Berg in Schahr-e Kord getroffen und sei in Flammen aufgegangen.

Die staatliche Nachrichtenagentur Irna und das Staatsfernsehen berichteten, Rettungskräfte versuchten, die Absturzstelle weit oben in den Sagros-Bergen zu erreichen. Dorfbewohner sagten, sie hätten Flammen aus dem Triebwerk des Flugzeugs gesehen, bevor es abgestürzt sei, wie die staatliche Nachrichtenagentur für Justiz, Misan, berichtete.

Das Flugzeug war auf dem Weg nach Istanbul

Die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars berichtete, das Flugzeug sei im Emirat Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten gestartet. Ziel sei Istanbul in der Türkei gewesen. Eine Privatfirma, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Flugplatzes Schardschas zuständig ist, wollte sich zunächst nicht zu dem Flug äußern.

Die private türkische Nachrichtenagentur Dogan beschrieb das Flugzeug als eine Bombardier CL604. Das türkische Verkehrsministerium teilte mit, das Flugzeug gehöre einem Unternehmen namens Basaran Holding.

Zu dem Vorstand von Basaran Holding zählt auch die 28-jährige Mina Basaran. Sie veröffentlichte auf Instagram Fotos, die offenbar ihren Junggesellinnenabschied in Dubai zeigten. Darunter war eine drei Tage alte Aufnahme, die das Flugzeug zeigt, das nun abgestürzt ist.

Angeblich soll es sich bei allen Passagieren um junge Frauen handeln

Es war nicht klar, wer sich zum Zeitpunkt des Absturzes an Bord des Flugzeugs befand. Iranische Notfallbeauftragte beschrieben alle Passagiere aber als junge Frauen, wie die Nachrichtenagentur Irna berichtete.

Im Februar war eine iranische Turboprop-Maschine im Süden des Irans abgestürzt. Dabei kamen alle 65 Menschen an Bord ums Leben.