Amphibienfahrzeug versinkt in der Ems

12.03.2018, 09:48 Uhr | dpa

Ein schöner Ausflug durch das Emsland sollte es werden. Jedoch kam es anders als gedacht: Ein Amphibienfahrzeug versank in der Ems.



Eigentlich sollen Amphibienfahrzeuge an Land und im Wasser fahren können. Im Emsland ist trotzdem einer dieser Spezialwagen gesunken. Der Fahrer fuhr mit dem Fahrzeug in Emsbüren in die Ems, doch wegen der starken Strömung trieb der Wagen ab, wie die Polizei mitteilte.



Ans Land zurückfahren ging nicht, weil die Uferböschung zu steil war. Der Wagen lief voll Wasser und sank. Der Fahrer und die drei anderen Insassen – ein Erwachsener und zwei Kinder – konnten sich selbst befreien. Die Feuerwehr und Taucher bargen das untergegangene Fahrzeug.