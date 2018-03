Mit über 90 Jahren

Seniorin rettet sich vor Feuer mit einem Sprung aus ihrem Fenster

20.03.2018, 15:15 Uhr | dpa

Löschfahrzeuge der Feuerwehr im Einsatz: In Koblenz ist ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen, der Schaden liegt bei 200.000€. (Quelle: R. Price/imago)

Ihr Haus brennt und der einzige Weg führt durch ein Fenster. Eine Mitte 90-Jährige hat sich in der Eifel mit einem Sprung aus den Flammen gerettet. Wie es zum Brand kam, ist noch unklar.



Eine Seniorin hat sich während eines Brandes in ihrem Wohnhaus durch einen Sprung vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Die Frau ist nach Polizeiangaben schon weit über 90 Jahren alt. Als sich das Feuer am frühen Morgen in ihrem Haus immer weiter ausbreitete und der Fluchtweg durch die Tür versperrt war, kletterte sie durch das Fenster im Erdgeschoss ins Freie.

Die einzige Bewohnerin des Einfamilienhauses erlitt leichte Verletzungen und einen Schock, wie ein Polizeisprecher in Koblenz sagte.

Das Feuer war aus zunächst unbekannter Ursache in dem Haus in Rodder (Kreis Ahrweiler) ausgebrochen. Es brannte im gesamten Gebäude. Der Schaden lag nach ersten Schätzungen der Polizei bei rund 200.000 Euro.