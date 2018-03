In Schlucht gestürzt

19 Tote bei Busunglück auf den Philippinen

21.03.2018, 14:49 Uhr | AP

Busunglück in Manila: Der Bus stürzte in eine Schlucht. (Quelle: PDRRMO, Mindoro Occidental/AP/dpa)

Bei einem Busunglück in Manila sind 19 Menschen ums Leben gekommen. Das Fahrzeug stürzte aus bisher ungeklärten Gründen in eine Schlucht.

Ein Passagierbus ist auf den Philippinen von der Straße abgekommen und eine Schlucht hinabgestürzt. 19 Menschen seien dabei getötet worden, teilte die Polizei mit. Demnach gab es 17 Verletzte. Das Unglück trug sich am Dienstagabend in der Stadt Sablayan in der Provinz Occidental Mindoro zu.

Der Bus war auf einer abschüssigen Hügelstraße unterwegs, als er ersten Polizeiberichten zufolge gegen ein Brückengländer prallte und dann hinabstürzte. Ein mechanisches Problem könnte dafür gesorgt haben, dass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe, sagte Ermittler Elxis Go.

Seinem Kollegen Ian Villanosa zufolge ist der Busfahrer unter den Toten. Die Straße, auf der sich der Unfall ereignete, wurde demnach noch gewartet.