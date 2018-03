Grauer Star

Papst Franziskus lässt sich an Augen operieren

29.03.2018, 21:08 Uhr | AP

Grauer Star führt zu einer Trübung der Sicht und unbehandelt zur Erblindung. Die Augenerkrankung macht auch vor Papst Franziskus nicht Halt. Er verkündete, sich nächstes Jahr operieren zu lassen.

Papst Franziskus muss sich an den Augen operieren lassen. Er leide an Grauem Star, sagte der Papst, als er nach dem Gründonnerstagsgottesdienst im Gefängnis Regina Coeli in Rom die Häftlinge aufforderte, täglich den klaren Blick für Zeichen der Hoffnung in ihrem Leben zu wahren. Doch der Durchblick sei manchmal schwer. "In meinem Alter zum Beispiel, kommt der Graue Star und Ihr könnt die Wirklichkeit nicht mehr gut sehen", sagte der 81-Jährige. "Nächstes Jahr muss ich mich operieren lassen."

Beim Grauen Star trübt sich die Linse ein und wird in vielen Fällen durch eine künstliche Linse ersetzt. Franziskus sagte, mancher brauche eine Staroperation für die Seele, um die Hoffnung nicht zu verlieren.