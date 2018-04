Großbrand in Taksim-Klinik

Krankenhaus in Istanbul in Flammen

05.04.2018, 19:13 Uhr | law, dpa

Großbrand in Krankenhaus in Istanbul

Im bekannten Taksim-Krankenhaus in Istanbul ist ein Großbrand ausgebrochen. Die Ursache ist bislang unklar.

In einem Krankenhaus in der türkischen Metropole Istanbul ist ein Feuer ausgebrochen. Auf Bildern in sozialen Netzwerken war am Donnerstag zu sehen, wie eine Seite des 14-stöckigen Gebäudes in Flammen stand. Eine schwarze Rauchwolke stieg über den Komplex des Taksim Ausbildungs- und Forschungskrankenhauses im Stadtteil Gaziosmanpasa auf.



Retter brachten Kranke in Sicherheit. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle. Todesopfer gebe es nicht, sagte der Gouverneur der türkischen Metropole dem Sender TRT. Einige Patienten hätten jedoch eine Rauchvergiftung erlitten.

Eine Patientin schilderte der Zeitung Hürriyet, es habe zunächst Rauch gegeben und dann Explosionen. In Panik seien Menschen umhergerannt.



Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi yanıyor. pic.twitter.com/ov3yjWxFDc — VİVA ROZA (@karya64) April 5, 2018

Die Feuerwehr erklärte, bis auf die Intensivstation sei das Krankenhaus vollständig evakuiert worden. Die Ursache des Brandes war noch unklar.

Nach Angaben des Senders CNN Türk hat das Krankenhaus 250 Betten. Es war 2013 vom zentralen Viertel Beyoglu in der Nähe des Taksim-Platzes in den Stadtteil Gaziosmanpasa gezogen.