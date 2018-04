Weiterer Vorfall in Cottbus

Fahrer steuert Geländewagen in Fußgängergruppe

08.04.2018, 08:47 Uhr | dpa

Blaulicht auf einem Polizeiwagen: Die Polizei in Cottbus fahndet nach einem 25-Jährigen. Der Mann soll der Fahrer eins Geländewagens sein, der in eine Menschengruppe gerast ist. (Quelle: Getty Images)

Mit einem Geländewagen rast ein Mann in eine Menschengruppe. Zwei der Fußgänger werden verletzt. Ein 25-Jähriger soll der Fahrer gewesen sein. Die Fahndung läuft.

Mehr zum Thema Was bisher bekannt ist: Attacke mit Kleintransporter in Münster – drei Tote

Ein Mann ist in Cottbus mit einem Geländewagen in eine Gruppe von etwa zehn Menschen auf einem Fußweg gefahren. Ob es sich bei dem Vorfall am Freitagabend um einen Unfall oder eine vorsätzliche Tat handelte, konnte die Polizei am Samstag noch nicht sagen.



Keiner der Verletzten in Lebensgefahr

Der Fahrer des Geländewagens entkam mit dem Fahrzeug. Ein 31-Jähriger wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, er war laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Ein 21-Jähriger, der am Bein verletzt wurde, verweigerte die Behandlung und wollte bei Bedarf selbst zum Arzt gehen. Die Polizei sicherte Spuren.

Bei dem Fahrer könnte es sich laut Polizei möglicherweise um einen 25-Jährigen handeln, der zuvor am Freitagnachmittag mit einem Alkoholwert von 1,17 Promille an der Puschkinpromenade Polizisten beleidigt und rechtsgerichtete Parolen gerufen hatte. Eine Fahndung nach dem Mann blieb zunächst ergebnislos.

Ermittlungen ergaben, dass es in der Umgebung vor dem Vorfall eine Prügelei gegeben haben soll. Ob zwischen den Ereignissen ein Zusammenhang besteht, wird noch geprüft.