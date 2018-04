Notreparatur

Autobahn 57 bei Köln abgesackt

10.04.2018, 09:12 Uhr | lw, t-online.de, dpa

Auf der Autobahn 57 am Kreuz Köln-Nord ist die Fahrbahn um mehrere Zentimeter abgesackt. Es entstand ein kilometerlanger Stau. Eine Notreparatur dauerte bis in die Abendstunden an.

Ein abgesackter Fahrbahnabschnitt auf der Autobahn 57 am Kreuz Köln-Nord hat am Montag zu einem kilometerlangen Stau geführt. Der Verkehr musste auf eine Parallelspur umgeleitet werden, wie ein Sprecher von Straßen.NRW sagte. Es war die Rede von einem "plötzlich aufgetretenen, massiven Fahrbahnschaden". Mithilfe einer Notreparatur wurde die Fahrbahn noch einmal verstärkt.

Die Sperrung hielt bis zum Montagabend an. Betroffen war vor allem der Streckenabschnitt in Höhe des Kreuzes Köln-Nord und in Fahrtrichtung Kölner Innenstadt. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben von Straßen.NRW war für den Umbau des Autobahnkreuzes ein Fahrstreifen auf den Standstreifen umgeleitet worden. Dieser hielt der Dauerbelastung aber nicht stand und sank mehrere Zentimeter ab.