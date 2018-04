Warmes Frühlingswetter

Deutschland schlägt beliebte Urlaubsziele

10.04.2018, 15:52 Uhr | so, t-online.de

Während in vielen Urlaubsregionen Europas der Frühling noch nicht angekommen ist, scheint in Deutschland weiterhin die Sonne. (Quelle: t-online.de)

Fast überall in Deutschland gibt es derzeit warmes Frühlingswetter. In vielen traditionellen Urlaubsgebieten ist es dagegen deutlich kühler. Ein Überblick.

Während in Deutschland die Sonne scheint und warmes Frühlingswetter mit bis zu 25 Grad herrscht, ist es auf Mallorca grau und mit 16 bis 19 Grad deutlich kühler. Auch im Rest Spaniens ist es regnerisch und schon fast winterlich. Im Norden der Iberischen Halbinsel liegen die Temperaturen am Dienstagnachmittag bei nur 4 Grad. Auch auf den sonst warmen Kanarischen Inseln ist es mit durchschnittlich 18 Grad nicht gerade sommerlich.

In Portugal und Italien ist es in den kommenden Tagen weiterhin regnerisch. In Portugals Hauptstadt Lissabon steigen die Temperaturen höchstens auf 17 Grad. In Rom ist es mit durchschnittlich 20 Grad etwas wärmer. Mit Deutschland kann die italienische Hauptstadt trotzdem nicht mithalten. Im Osten erreichen die Temperaturen am Donnerstag bis zu 24 Grad. In Rom an dem Tag 17 Grad.

Badewetter nur in Ägypten

Perfektes Badewetter gibt es aktuell in Ägypten. Im Urlaubsort Hurghada steigen die Temperaturen in dieser Woche auf 30 Grad. Am Wochenende werden hier sogar 35 Grad erwartet. In Deutschland wurden vergangenes Wochenende in Freiburg zwar die Freibäder geöffnet, doch an den Küsten reichen die Temperaturen fürs Baden noch nicht aus. Das Wasser ist noch sehr kalt und die Werte sinken am Mittwoch mit 6 Grad deutlich unter die 10-Grad-Marke. Hier wartet man immer noch auf den Frühling.

Warmes Wetter bringt Gewitter nach Deutschland

Trotz des warmen Wetters in den meisten Regionen Deutschlands muss im Laufe der Woche die Regenjacke mit. Es soll regnen und gewittern. Am Dienstag werden von Nordrhein-Westfalen bis nach Schwaben heftige Gewitter erwartet. Am Mittwoch wandert das Unwetter Richtung Norden. Nur das Küstenumfeld von Nord- und Ostsee bleibt von Schauern und Gewittern verschont, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Es gibt an der Küste somit doch noch ein Grund zur Freude.