Wiederbelebungsversuche erfolglos

Opa versucht Enkelin zu retten – beide ertrinken

11.04.2018, 07:26 Uhr | dpa

Im Landkreis Mayen-Koblenz ist ein Großvater und seine Enkelin in der Mosel ertrunken. Der Mann versuchte wohl seine Enkelin zu retten.

Ein Großvater und seine Enkelin sind im Landkreis Mayen-Koblenz in der Mosel ertrunken. Nach Einschätzung der Polizei hat der 69-Jährige versucht, das in Kobern-Gondorf in den Fluss gestürzte vierjährige Mädchen zu retten. Zunächst hätten Zeugen der Polizei eine in der Mosel treibende leblose Person gemeldet. Dann hätten Retter zwei Menschen geborgen.



Wiederbelebungsversuche seien ohne Erfolg geblieben. "Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen tragischen Unglücksfall", teilte die Polizei mit.