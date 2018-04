Nach Sturz in Fluss

Kalifornien: Vermisste Familie mit zwei Kindern ist tot

17.04.2018, 12:20 Uhr | AP

Hochwasser am Eel River in Mendocino County, Kalifornien: Der Geländewagen der Familie war in die Fluten gestürzt, die Eltern und die beiden Kinder haben das Unglück nicht überlebt. (Quelle: Shannon Barney/AP/dpa)

In Kalifornien war eine Familie seit mehr als einer Woche verschollen. Ihr Geländewagen war in einen Fluss gestürzt. Nun sind alle vier Mitglieder der Familie tot geborgen worden.

Nach dem Sturz eines Geländewagens in einen Fluss in Kalifornien sind alle Familienmitglieder in dem Auto tot aufgefunden worden. Die zuletzt noch vermisste Leiche des zwölfjährigen Sohnes sei am Montag entdeckt worden, teilte das Büro des Sheriffs in Mendocino County mit.

Der Junge ist knapp zehn Kilometer stromabwärts vom Unglücksort geborgen worden. Suchtrupps hatten am Freitag bereits die Leiche der Mutter sowie am Sonntag die des Vaters und die der neunjährigen Schwester geborgen. Die Familie befand sich auf dem Weg von Portland nach Santa Clarita und war am 8. April als vermisst gemeldet worden.

In derselben Gegend war nur wenige Tage zuvor eine Familie mit sechs Kindern mit ihrem Auto von einer Klippe gestürzt. Die Kinder und ihre beiden Mütter kamen dabei ums Leben. Der Fall gab zunächst Rätsel auf, da nichts auf einen Unfall hindeutete. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass es sich bei dem Klippensturz um Absicht handelte.

Anmerkung der Redaktion: Suizidalität ist ein schwerwiegendes gesundheitspolitisches und gesellschaftliches Problem. Wenn Sie selbst zu dem Kreis der Betroffenen gehören, finden Sie z. B. Hilfe bei der Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter den Rufnummern 0800-1110111 oder 0800-1110222 sind die Berater rund um die Uhr erreichbar. Die Anrufe sind anonym. Hilfe für Angehörige und Betroffene bietet auch der Bundesverband der Angehörigen psychisch Kranker durch Telefon- und E-Mail-Beratung: Unter der Rufnummer 01805-950951 und der Festnetznummer 0228-71002424 sowie der E-Mail-Adresse seelefon@psychiatrie.de können die Berater kontaktiert werden. Direkte Anlaufstellen sind zudem Hausärzte sowie auf Suizidalität spezialisierte Ambulanzen in psychiatrischen Kliniken.