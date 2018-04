Triebwerk geplatzt?

Passagierflugzeug muss in Philadelphia notlanden

17.04.2018, 19:44 Uhr | dpa, rok

In den USA ist ein Passagierflugzeug in Philadelphia notgelandet. In den sozialen Medien gibt es Bilder von einem defekten Triebwerk und von geborstenen Fenstern.

Ein Flugzeug der Gesellschaft Southwest Airlinee musste in Philadelphia notlanden. Ein Grund für die Maßnahme wurde zunächst nicht genannt. Lokale Medien berichteten, ein Triebwerk der Maschine sei beschädigt gewesen. Nach Angaben des Senders WPVI wurde eine Person in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Fernsehaufnahmen ist ein beschädigtes Triebwerk zu sehen sowie ein geborstenes Fenster. Fotos auf Twitter und Facebook zeigen Passagiere mit Sauerstoffmasken.



Southwest Airlines plane makes emergency landing at Philadelphia International Airport; 1 person transported to hospital in unknown condition https://t.co/GqM9xhZvdC pic.twitter.com/1ZwtscjEFR — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) April 17, 2018

Nach Angaben der Fluggesellschaft befanden sich 143 Passagiere und fünf Crewmitglieder an Bord der Maschine. Das Flugzeug war auf dem Weg von New York in die texanische Stadt Dallas.