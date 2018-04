Kollision am Hauptbahnhof

Viele Verletzte bei Zugunfall in Salzburg

20.04.2018, 09:28 Uhr | dpa, AFP

Ein eingeknickter Waggon an einem Bahnsteig im Salzburger Hauptbahnhof: Bei einem Zugunfall wurden Dutzende Menschen verletzt. (Quelle: Fmt/Wolfgang Moser/APA/dpa)

Zwei Züge sind am Hauptbahnhof in Salzburg zusammengestoßen. Mindestens 35 Menschen werden verletzt. Die Ursache ist noch nicht klar.

Bei einem Zugunglück am Hauptbahnhof in Salzburg sind am Freitagmorgen nach Medienberichten viele Menschen verletzt worden. Betroffen sind nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA 35 bis 40 Menschen. Schwerverletzte gebe es aber nicht, berichtete sie unter Berufung auf Bahn- und Polizeisprecher.



Sanitäter und verletzte Zugpassagiere im Hauptbahnhof Salzburg: Schwerverletzte gibt es offenbar nicht. (Quelle: Fmt/Wolfgang Moser/APA/dpa)



Beim Anhängen von Waggons an einen Zug von Zürich nach Wien sei am frühen Morgen offenbar eine Verschublok mit Waggons auf den stehenden Zug aufgefahren, berichtete APA. Über die Unglücksursache sei noch nichts bekannt. Nach Angaben der Nachrichtenseite Salzburg24 herrschte für Rettungskräfte Großeinsatz auf dem Bahnhof in Österreich.