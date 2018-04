Es kühlt ab

Auf den Frühsommer folgen schwere Unwetter

22.04.2018, 20:24 Uhr | nsc, dpa

Das Wetter: Am Wochenende geht es noch so weiter, am Montag dann ziehen Gewitter auf und die Temperaturen fallen. (Quelle: dpa)

Frühsommer adé: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Unwettern. Starkregen und Hagel werden die Republik abkühlen. Mitte der Woche rechnen die Experten nur noch mit 16 Grad.

Auf das Sommerwochenende im April könnten schwere Unwetter folgen. So warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor schwerem Gewitter, heftigem Starkregen und Hagel rund um Düsseldorf. Auch in Berlin drohen sich Wolken vor die Sonne zu schieben. "Los geht es schon in der kommenden Nacht. Regenwolken aus dem Westen sind unterwegs", sagt eine Sprecherin des DWD.

20 Liter Regen in Berlin

Demnach dürften die Berliner ihre Sonnenschirme bald nutzen, um Regen abzuwehren. Bis zu 20 Liter Niederschlag könnten am Montag auf den Quadratmeter herabregnen und -hageln. Denn, so die Sprecherin weiter, "neben Gewittern mit Starkregen kann es vereinzelt auch kleinkörnigen Hagel geben".

Die Deutschland-Vorhersage:

In der Nacht erreichen die Schauer und Gewitter den Osten. Dort und im Süden halten sie sich auch am Montag. In den übrigen Regionen ist es locker bewölkt. Im Norden kommen die Höchstwerte nicht über 15 Grad hinaus, im Süden steigen sie auf 24 Grad.



Am Dienstag fällt in der Nordhälfte schauerartiger Regen, vereinzelt gibt es auch Gewitter. Südlich des Mains können sich die Menschen dagegen über längeren Sonnenschein freuen. Die Höchsttemperaturen liegen je nach Sonnenscheindauer zwischen 13 Grad im Norden und 25 Grad in Süden.

Ähnlich ist die Lage am Mittwoch. Im Norden und in der Mitte ist es stark bewölkt oder bedeckt, teilweise regnet es auch länger. Im Süden ist es zunächst trocken, doch gibt es im Tagesverlauf Schauer, vereinzelt auch Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 Grad an der See und 24 Grad im Süden und Südosten.

Gewöhnliche Temperaturen für die April-Tage, doch vielerorts nur halb so warm, wie noch am Wochenende. Denn am Samstag konnte der DWD in Regensburg und Saarbrücken bis zu 29,7 Grad messen. Auch am Sonntag kletterten die Thermometer-Anzeigen hoch, mehr als 25 Grad warm war es – unter anderem in Berlin. Doch nun drohen die Unwetter.